У Києві відкривається кав'ярня без цін

У Києві на вулиці Костянтинівській, 20 з'явиться кав'ярня BUCK Coffee Roasters, в якій не буде цін.
Гість може заплатити стільки, скільки побажає, повідомляє БЖ.
В меню - еспресо, допіо, американо, флет уайт, латте, капучино, раф кава, а ще лавандовий раф і латте зі смаком солоної карамелі, банана, горіхово-карамельний латте і медово-ванільний, какао і чай.
У закладі будуть використовувати зерна, обсмажені іспанським методом. У кав'ярні відзначили, що завдяки подібній консервації кава зберігає в собі безліч корисних речовин.
Відкриття в тестовому режимі відбудеться 18 березня.
На CityOboz ви також можете прочитати статтю SelfieCoffee Lviv: кава з твоїм портретом .
Читайте всі новини по темі "Kyiv.City" на сайті "Обозреватель".