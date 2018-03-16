У Києві відкривається кав'ярня без цін

У Києві на вулиці Костянтинівській, 20 з'явиться кав'ярня BUCK Coffee Roasters, в якій не буде цін.

Гість може заплатити стільки, скільки побажає, повідомляє БЖ.

В меню - еспресо, допіо, американо, флет уайт, латте, капучино, раф кава, а ще лавандовий раф і латте зі смаком солоної карамелі, банана, горіхово-карамельний латте і медово-ванільний, какао і чай.

У закладі будуть використовувати зерна, обсмажені іспанським методом. У кав'ярні відзначили, що завдяки подібній консервації кава зберігає в собі безліч корисних речовин.

Відкриття в тестовому режимі відбудеться 18 березня.

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