В Киеве открылась большая выставка тюльпанов: фоторепортаж 

В Киеве на Певческом поле открылась уникальная выставка тюльпанов "Вокруг света".

Как сообщает пресс-служба "Киевзеленбуда" на странице в Facebook, было высажено 250 тысяч цветов: 15 разновидностей тюльпанов по форме, цвету и сроком цветения.

В парке обустроены локации разных городов, например, Амстердама, Венеции, Нью-Йорка, Лондона, Сиднея, Парижа и других. Общая площадь композиций - более 2000 кв. м.

Кроме выставки тюльпанов, на территории Певческого поля установлены фотозоны: телефонная будка Лондона, карнавальная маска, воздушный шар, японский чайный сад, джазовая сцена, книга путешествий и прочее.

Часы работы выставки: 10:00 - 21:00.

Мероприятие продлится с 27.04 по 27.05.

Адрес: Киев, ул. Лаврская, 33.

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