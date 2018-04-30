В Киеве объявили победителей конкурса световых инсталляций 

Международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF), который пройдет в Киеве c 18 по 20 мая 2018 года, объявил победителей конкурса световых инсталляций Kyiv Lights Art Prize.

В конкурсе приняли участие 18 украинских художников, дизайнеров и архитекторов.

Они представили интерактивные и статические световые инсталляции, проекты освещения городского пространства и другие идеи, связанные с художественным использованием света.

Экспертная комиссия отобрала пять лучших работ, которые покажут на KLF.

Победителями стали молодые украинские художники - Даниил Галкин с проектом “Надзиратель”, Василий Грубляк с инсталляцией “Пульсар”, Михаил Обризкив с работой Protostar, Борис Медведев с динамической инсталляцией Electro, исполненной в трех типах источников освещения, и Евгений Ващенко с аудиовизуальной интерактивной инсталляцией IN[TER]SECT - 6 Planets.

Световые инсталляции будут расположены на четырех локациях в центре Киева: Андреевский спуск, площадка возле Национального музея истории Украины, сквер у памятника Петру Сагайдачному и улица Сагайдачного.

Основной конкурс маппинга, как и в прошлом году, пройдет на Почтовой площади, где работы конкурсантов будут проецироваться на здание Речного порта.

Как сообщал CityOboz, в Киеве состоится масштабный тату-фестиваль Tattoo Collection 2018.