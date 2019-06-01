Прыгнул без раздумий: в Житомире юный герой спас двух малышей из реки

В Житомире 15-летний подросток спас из реки двух маленьких детей, которых снесло течением.

В пресс-службе областного управления Национальной полиции рассказали, что школьник заметил, как 2-летняя девочка и ее 4-летний брат прыгнули в воду и чуть не утонули (чтобы посмотреть репортаж о юном герое, проскролльте до конца страницы).

"На днях мы с товарищами возвращались домой с учебы. Перешли мост через реку Каменку, спустились к реке. На берегу у самой воды увидели двух совершенно маленьких детей, девочку и мальчика. Рядом на лужайке сидели взрослые, но было видно, что к этим детям они не имеют никакого отношения. Вдруг оба ребенка прыгнули в воду. Течение мигом сбило с ног девочку и отнесло от берега, мальчика тоже стало относить. Понятно, что колебаться не было времени и я прыгнул в поток вслед за детьми", – признался лицеист Евгений Венгерский, которого на школьной ленейке наградили за героизм.

Евгений Венгерский спас маленьких детей

Евгений Венгерский

Парень быстро извлек девочку а второго ребенка помогли уже вытянуть взрослые. Малыши испугались и не могли сказать, как их зовут, и где живут. На место происшествия приехала полиция и вызвала врачей. А молодые спасатели отправились домой, когда по дороге увидели плачущую женщину, которая искала своих детей.

"Почему-то я так и подумал, что это может быть мать тех детишек. Переспросил женщину об этом и она же подтвердила, что ищет своих 2-летнюю дочь и 4-летнего сына. Успокоил ее и заверил, что с ее детьми все в порядке. И порекомендовал связаться с полицейскими, а они уже подскажут, где найти детей", – добавил парень.

Евгений Венгерский

Евгений Венгерский и мама детей

По словам начальника подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирской области Натальи Гончарук, в тот же вечер женщина позвонила на "102" и забрала малышей из больницы. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

31 мая Евгения Венгерского на последнем звонке наградили. На линейку прибыл и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор, который поздравил лицеиста и отметил его смелость и неравнодушие. Юному герою вручили Благодарность Главного управления Нацполиции и подарок. А сам Евгений ничего особенного в своем поступке не признал, потому что помогать другим – это нормальное поведение в цивилизованном обществе.

Евгений Венгерский получил награду от полиции

Последний звонок в лицее, где учится Евгений Венгерский

Евгений Венгерский на берегу той реки

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Одессе киевлянин спас маму с ребенком, которых ураганный ветер швырнул с пирса в море. Он быстро снял одежду, прыгнул и вытолкал на поверхность женщину, а затем вынес на руках и ребенка. На пирсе ему помогли два подростка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!