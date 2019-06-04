У Києві виявили моторошний дитячий майданчик: фото

У Києві в Солом'янському районі виявили моторошний дитячий майданчик. На ньому встановлені фігурки тварин і казкових персонажів, які давно ніхто не реставрував. Водночас вони пофарбовані у яскраві кольори.

Майданчик розташований на вулиці генерала Тупікова. Фото розмістили в Telegram-каналі "Kyiv live".

Telegram-канал "Kyiv live".

"Можливо, раніше це і було красиво, але сьогодні це — жах, ще й у деяких місцях небезпечний, оскільки розвалюється. Мені дуже шкода дітей, які гуляють на цьому майданчику", — написав автор фото.

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

podrobnosti.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, жителі Києва помітили у столиці нашестя метеликів. Так, кияни діляться у соціальних мережах знімками, на яких зображені десятки сонцевиків будякових (Vanessa cardui). У Міністерстві екології заявили, що така кількість комах пов'язана із сезонною міграцією.

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