"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

Жители Киева заметили в столице нашествие бабочек. Так, киевляне делятся в социальных сетях снимками, на которых изображены десятки репейниц (Vanessa cardui). В Министерстве экологии заявили, что такое количество насекомых связанно с их сезонной миграцией.

Снимками и видео пользователи сети делятся на своих страницах в Facebook. Многие отметили, что видят такое количество бабочек впервые в жизни.

facebook.com/serge.utevsky

"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видов. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч. и за сутки они пролетают до 500 км", - сообщили в Министерстве экологии.

Facebook Надежды Собенко

facebook.com/serge.utevsky

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