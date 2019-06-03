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"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

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Жители Киева заметили в столице нашествие бабочек. Так, киевляне делятся в социальных сетях снимками, на которых изображены десятки репейниц (Vanessa cardui). В Министерстве экологии заявили, что такое количество насекомых связанно с их сезонной миграцией.

Снимками и видео пользователи сети делятся на своих страницах в Facebook. Многие отметили, что видят такое количество бабочек впервые в жизни.

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

facebook.com/serge.utevsky

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"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видов. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч. и за сутки они пролетают до 500 км", - сообщили в Министерстве экологии.

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

Facebook Надежды Собенко

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

facebook.com/serge.utevsky

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

Facebook: Natali Prilutskaya

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

Facebook: Tetiana Zhuk

"Их миллионы": в Киеве заметили нашествие бабочек

Facebook: Tetiana Zhuk

Как ранее писал OBOZREVATEL, в зоне отчуждения ЧАЭС туристам удалось сфотографировать редкое краснокнижное животное - чернобыльскую соню. Зверька запечатлили рядом с одной из местных "достопримечательностей" - радиолокационной станцией "Дуга".

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Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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