На вулиці Срібнокільській у Києві невідомі зафарбували яскравий мурал українського художника, який прикрашав одну зі стін вулиці з 2016 року.

Як повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE, близько двох років тому його створив під час арт-фестивалю художник Олександр Гребенюк.

Фото: t.me/KyivLIVE

На знімках, які наводять автори пабліка, зображена стіна з малюнком і теперішня стіна, яку суцільно покрили сірою фарбою.

Як припустили автори, таке рішення невідомі могли ухвалити через суперечки, які часто виникають навколо муралів на вулицях міст і в житлових районах: тоді як одні жителі міста вітають сучасний "настінний живопис", інші знаходять подібний вид творчості дратівливим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі з'явився мурал із культовим засновником компанії Apple Стівом Джобсом.