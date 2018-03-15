В Киеве на вокзале заменят эскалаторы 

"Укрзализныця" планирует установить новые эскалаторы в вестибюле центрального железнодорожного вокзала Киева до конца 2018 года.

"Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых.

Отмечается, что эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.

Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания по функционированию эскалатора, работающего на спуск. В частности, обнаружен износ перил цепи.

В связи с этим 28 февраля была временно приостановлена его работа.

По информации "Укрзализныци", планируется, что эскалатор заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продлен максимум до конца текущего года.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве построят новую трамвайную линию.