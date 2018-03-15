В Киеве на вокзале заменят эскалаторы 

"Укрзализныця" планирует установить новые эскалаторы в вестибюле центрального железнодорожного вокзала Киева до конца 2018 года.
"Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации", - сообщила пресс-служба перевозчика.
Компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых.
Отмечается, что эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский.
Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.
Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания по функционированию эскалатора, работающего на спуск. В частности, обнаружен износ перил цепи.
В связи с этим 28 февраля была временно приостановлена его работа.
По информации "Укрзализныци", планируется, что эскалатор заработает в начале апреля, а срок его эксплуатации должен быть продлен максимум до конца текущего года.
Как сообщал "Обозреватель", в Киеве построят новую трамвайную линию.
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