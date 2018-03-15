У Києві на вокзалі замінять ескалатори

"Укрзалізниця" планує встановити нові ескалатори в вестибюлі центрального залізничного вокзалу Києва до кінця 2018 року.

"Наявні ескалатори майже вичерпали термін своєї експлуатації", - повідомила прес-служба перевізника.

Компанія вже підготувала технічне завдання, найближчим часом буде оголошений тендер на закупівлю нових.

Відзначається, що ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Вони працюють 20 годин на добу і обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня.

Під час останнього технічного огляду були сформульовані зауваження щодо функціонування ескалатора, що працює на спуск. Зокрема, виявлено знос перил ланцюга.

У зв'язку з цим 28 лютого була тимчасово припинена його робота.

За інформацією "Укрзалізниці", планується, що ескалатор запрацює на початку квітня, а термін його експлуатації повинен бути продовжений максимум до кінця поточного року.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві побудують нову трамвайну лінію.