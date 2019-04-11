В Киеве кардинально отремонтировали станцию метро: фото до и после

Станция киевского метрополитена "Святошин" — вторая станция, на которой проводят капитальный ремонт. Недавно здесь закончили ремонт восточного вестибюля, подземного перехода и платформы.

На станции обустроили лифты и подъемники для маломобильных групп населения, в кассовом зале заменили турникеты, гранит на полу, отделку стен и потолка, появилось новое яркое светодиодное освещение, пишет Hrynkevych.com.

hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Восточный вход на станцию, посередине лестницы появился подъемник.

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

В кассовом зале заменили турникеты, гранит на полу и отделку стен и потолка, появилось новое яркое светодиодное освещение.

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Платформа станции также стала намного светлей. Заменили плитку на стенах, пластиковые карнизы на алюминиевые, а также мрамор на колоннах.

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

У каждого выхода из перехода построили лифты.

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Входы в переход накрыли стеклянными навесами.

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Обновили ворота, отделяющие вход на станцию от перехода, и двери.

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" до ремонта hrynkevych.com

Станция метро "Святошин" после ремонта hrynkevych.com

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