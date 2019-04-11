У Києві кардинально відремонтували станцію метро: фото до і після

Станція київського метрополітену "Святошин" — друга станція, на якій проводять капітальний ремонт. Нещодавно тут закінчили облаштування східного вестибюля, підземного переходу і платформи.

На станції встановили ліфти і підйомники для маломобільних груп населення, в касовому залі замінили турнікети, граніт на підлозі й оформлення стін та стелі, з'явилося нове яскраве світлодіодне освітлення, пише Hrynkevych.com.

hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Східний вхід на станцію, посередині сходів з'явився підйомник.

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

У касовому залі замінили турнікети, граніт на підлозі й обробку стін і стелі, з'явилося нове яскраве світлодіодне освітлення.

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Платформа станції так само стала набагато світлішою. Замінили плитку на стінах, пластикові карнизи на алюмінієві, а також мармур на колонах.

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Біля кожного виходу з переходу побудували ліфти.

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Входи в перехід накрили скляними навісами.

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Оновили ворота, які відокремлюють вхід на станцію від переходу, й двері.

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" до ремонту hrynkevych.com

Станція метро "Святошин" після ремонту hrynkevych.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві в Ботанічному саду ім. Фоміна, що біля метро "Університет", розцвіли перші магнолії. Багато жителів міста вже встигли подивитися на квітучі дерева і зробити яскраві фото.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!