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"Съела таблетки внука": "старушка"-экстремалка в Харькове взорвала сеть

1.1тЧитать материал на украинском

В Харькове жители засняли на камеру необычного зацепера, который ехал "зайцем", прицепившись к троллейбусу.

Соответствующая фотография была опубликована в местном паблике "Харьков City" в Facebook, вызвав ажиотаж в сети.

На кадре изображена пенсионерка, прицепившаяся к троллейбусу. Хотя лица не видно, потому сложно утверждать, действительно ли это женщина пенсионного возраста, или кто-то переоделся. Но пользователи сети оценили такую фотографию с юмором.

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"Реклама мази от боли в суставах", "Харьковские бабки настолько суровы...", "Когда по ошибке съела внука таблетки вместо своих", "Что это было", – написали пользователи.

"Съела таблетки внука": "старушка"-экстремалка в Харькове взорвала сеть

Однако один из местных жителей в комментариях прервал веселье, отметив, что это была глупая выходка молодежи.

"При чем здесь "Это Харьков, детка"? На Петровского, она и двое ее друзей после этого зашли во двор и фоткались! Обычная (переодетая) молодая, тупая деваха! Типа, прикольно, а на самом деле глупо", – возмутился местный житель.

"Съела таблетки внука": "старушка"-экстремалка в Харькове взорвала сеть
"Съела таблетки внука": "старушка"-экстремалка в Харькове взорвала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в городе Каменское разгорелся скандал. Водитель трамвая выгнал пожилую пассажирку из-за неприятного запаха, а большая часть людей в транспорте поддержала его.

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Место
УкраинаХарьков
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Не хватает пенсии на проезд)))
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