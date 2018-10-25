В известном университете Украины студенты устроили бунт: видео

В четверг, 25 октября, студенты и некоторые преподаватели Киевского политехнического института (КПИ) вышли на митинг.

Как сообщает theБабель, около 150 учащихся собрались возле ВУЗа, требуя отставки ректора Михаила Згуровского и проректора по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева.

Фото: thebabel.com.ua

Согласно источнику, студенты держат в руках плакаты с лозунгами "Прозрачные расследования", "Нет коррупции" и другие. Также они принесли фотографии общежитий института: на снимках запечатлены разбитые туалеты и ободранные стены. Студенты требуют провести аудит и выявить, на что потратили деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.

"Ректор, выходи", - призвали они хором Згуровского. При этом отмечается, что ректор выходить из своего кабинета отказался. Впоследствии представитель Згуровского пригласил часть митингующих в кабинет к ректору для общения.

На митинге присутствует полиция и представители Нацкорпуса. Есть также и студенты, выступающие против митинга. Они держат в руках плакаты с лозунгами "КПИ - не место для политического шабаша", при этом закрывают лица и отказываются от комментариев.

Фото: thebabel.com.ua

Фото: thebabel.com.ua

Фото: thebabel.com.ua

Источник также указывает на тот факт, что недавно журналисты программы "ЦРУ" обнаружили серьезные нарушения в декларации ректора КПИ, который якобы скрыл совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. В ответ на это Згуровский заявил, что против него ведут информационную атаку для дискредитации ВУЗа.

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