У відомому університеті України студенти влаштували бунт: відео

У четвер, 25 жовтня, студенти та деякі викладачі Київського політехнічного інституту (КПІ) вийшли на мітинг.

Як повідомляє theБабель, близько 150 студентів зібралися біля ВНЗ, вимагаючи відставки ректора Михайла Згуровського і проректора з адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова.

Фото: thebabel.com.ua

Як свідчить джерело, студенти тримають у руках плакати з гаслами "Прозорі розслідування", "Ні корупції" та інші. Також вони принесли фотографії гуртожитків інституту: на знімках зображені розбиті туалети і обдерті стіни. Студенти вимагають провести аудит і виявити, на що витратили гроші, виділені на ремонт гуртожитків та корпусів КПІ.

"Ректоре, виходь", — закликали вони хором Згуровського. При цьому наголошується, що ректор виходити зі свого кабінету відмовився. Згодом представник Згуровського запросив частину мітингувальників до кабінету ректора для спілкування.

На мітингу присутня поліція і представники Нацкорпусу. Є також і студенти, які виступають проти мітингу. Вони тримають в руках плакати з гаслами "КПІ — не місце для політичного шабашу", при цьому прикривають обличчя і відмовляються від коментарів.

Фото: thebabel.com.ua

Фото: thebabel.com.ua

Фото: thebabel.com.ua

Джерело також засвідчує той факт, що нещодавно журналісти програми "ЦРУ" виявили серйозні порушення в декларації ректора КПІ, який нібито приховав спільний із сином бізнес у Чорногорії, продаж нерухомості та один з будинків дружини у США. У відповідь на це Згуровський заявив, що проти нього ведуть інформаційну атаку для дискредитації ВНЗ.

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