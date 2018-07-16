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В Херсоне дикий кабан переплыл Днепр

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В Херсоне местные жители сняли на видео огромного дикого кабана, который переплывал Днепр.

Сначала люди решили, что реку пытается преодолеть собака, и отправились на помощь. Вблизи разглядели, что это вепрь и решили его не трогать. Видео разместил на Уoutube Сергей Никитенко.

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Автор видео, вспоминая популярную гиперболу Николая Гоголя, комментируют: "Не каждый птица долетит до середины Днепра, зато кабан доплывет".

Как ранее писал CityOboz, гигантские медузы испугали отдыхающих на запорожском курорте.

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