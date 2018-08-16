В Харькове зафиксировали смерч: устрашающее видео

В Харькове возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" заметили смерч. Вихрь, высотой в несколько десятков метров, поднял в воздух пыль и мусор.

Такое явление называется пыльный смерч. Видео разместили на Youtube-канале "Х***ый Харьков".

Смерч - редкое явление для Харьковской области. Обычно он возникает в результате сильного прогрева солнцем земли. Воздух, который нагревается, распространяется вверх и увлекает за собой пыль.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рыбаки сняли на видео смерч в Черном море и прославились в сети.