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У Харкові зафіксували смерч: страхітливе відео

4.4тЧитати новину російською

У Харкові біля торгово-розважального центру "Французький бульвар" помітили смерч. Вихор, висотою в кілька десятків метрів, підняв в повітря пил і сміття.

Таке явище називається піщаний смерч. Відео розмістили на Youtube-каналі "Х***ий Харків".

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Смерч - рідкісне явище для Харківської області. Зазвичай він виникає в результаті сильного прогріву сонцем землі. Повітря, яке нагрівається, поширюється вгору і захоплює за собою пил.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, рибалки зняли на відео смерч в Чорному морі і прославилися в мережі.

Тема
Kharkiv.City
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