У Харкові розкажуть про таємниці слобожанської писанки

У Харківському історичному музеї імені Сумцова (вул. Університетська, 5) 27 березня відкривається виставка "Таємниці слобожанської писанки".

Як повідомляється на сайті ОДА, відвідувачі музею зможуть ознайомитися з цікавим світом закодованих знаків.

Представлені на виставці старовинні і сучасні писанки розкажуть про народне мистецтво розпису яєць, яке було поширеним в давнину на Слобожанщині і дійшло до наших днів завдяки любителям, народним майстрам і професійним писанкарям.

Перлиною виставки стануть оригінальні писанки з колекції етнографа, засновника і першого директора музею Слобідської України Миколи Сумцова, які майже не виносяться на публіку, щоб не втрачати свій первинний вигляд. Тому до уваги відвідувачів представлять їх точні копії.

Яскравим доповненням виставки стануть фотографії та альбоми, які характеризують українську писанку як традиційний вид народного мистецтва, а також старовинні рушники кінця XIX-ХХ століття.