В Харькове проведут карнавал культур

В Харькове в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 29 апреля пройдет карнавал культур.

В мероприятии примут участие представители более 10 стран, народов и культур мира, сообщает пресс-служба горсовета.

Они продемонстрируют гостям свои традиции и обычаи, проведут мастер-классы и выставки.

В ретро-парке будут представлены культуры Вьетнама, Индии, Китая и Кореи.

Все желающие смогут принять участие в чайной церемонии, ее проведут студенты Института Конфуция при Харьковском национальном университете им. Каразина.

Также они научат древней игре маджонг, познакомят с каллиграфией, покажут, как одевать традиционный китайский костюм и исполнят песни и танцы.

На центральной аллее парка разместится площадка, посвященная культуре стран Африки. Представители Украинско-африканского центра и студенты ХНУ им. Каразина подготовили концерт с традиционными песнями и танцами народов континента. Здесь же выступят коллективы Full Moon и Shakti. Желающие смогут нанести рисунок хной и сплести мандалу.

Во Французском парке состоится выступление харьковских школ фламенко, также жители города смогут послушать музыку саксофона.

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На территории игрового комплекса "Логово Билли Кида" в 13:00 начнется мастер-класс по плетению индейского ловца снов. В 17:00 гостей карнавала приглашают на премьеру спектакля "Гранд Техас Шоу", после которой состоится церемония открытия индейского жилища типи.

Традиционный дом североамериканских индейцев расположится на поляне рядом с ранчо Билли Кида. Шестиметровый шатер специально для парка Горького изготовили представители одного из племен коренных жителей США.

С 16:00 до 19:00 на главной сцене парка состоится праздничный гала-концерт, а в 17:30 на центральной аллее начнется шествие участников карнавала.

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