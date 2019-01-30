В аэропорту Борисполя задержали более 20 рейсов: что произошло

В Киевском аэропорту "Борисполь" на один-два часа задержали 22 рейса, из-за чего более 3 тыс. пассажиров не смогли вовремя вылететь в нужном направлении.

Как пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу компании МАУ (Міжнародні авіалінії України), инцидент произошел вечером 29 января, его причиной стал сбой в заправке топливом.

Фото: facebook.com

В пресс-службы рассказали, что сбои произошли из-за конфликта с Государственной фискальной службой Украины. Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Заправку приостановили, несмотря на то, что авиакомпания, по их словам, выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорт "Борисполь".

В связи с инцидентом МАУ обратились к соответсвующим органам, таким как Правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другим с требованием как можно скорее разобраться с ситуацией и принять меры, чтобы не допустить в будущем подобных эксцессов.

Как пишет источник, также МАУ предоставили производителю топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны Государственной фискальной службы Украины, из-за ситуации 29 января. По словам авиакомпании, они переживают о комфорте пассажиров и не хотят, чтобы подобные случаи повторялись.

По состоянию на 30 января, МАУ опубликовали измененное расписание рейсов. Также они попросили пассажиров следить за информацией о вылетах на табло, чтобы избежать неожиданностей и оперативно среагировать в случае каких-либо задержек.

Как писал ранее OBOZREVATEL, с 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади для пассажиров всех рейсов, что до сих пор сопровождается жалобами клиентов и даже скандалами.

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