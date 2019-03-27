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Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

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27 марта во многих городах Украины пошел снег. Так, в Карпатах высота снежного покрова достигла 160 см.

В Киеве, Житомире и Черкасах улицы также засыпало снегом. Непогода застала жителей города ночью и ранним утром. Фото и видео пользователи сети начали делится в Facebook.

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

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Жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял.

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

Сегодня

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

Сегодня

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

Сегодня

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

Сегодня

Украину засыпало снегом: яркие фото из разных городов

Сегодня

Снег выпал также и в Одессе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в среду, 27 марта, в Украине ожидают ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей. Ее будут определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии.

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