Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

27 березня у багатьох містах України пішов сніг. Так, в Карпатах висота сніжного покриву досягла 160 см.

У Києві, Житомирі та Черкасах вулиці також засипало снігом. Негода застала жителів міста вночі і рано вранці. Фото і відео користувачі мережі почали ділиться в Facebook.

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Жителі Харкова і Дніпра раділи сонячній погоді, а ось до Львова зима заглянула ненадовго - сніг швидко розтанув.

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Сніг випав також і в Одесі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в середу, 27 березня, в Україні очікують негоду з мокрим снігом і поривчастим вітром в більшості областей. Її будуть визначати холодне повітря і атмосферний фронт, що переміщаються зі Скандинавії.

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