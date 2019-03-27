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Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

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27 березня у багатьох містах України пішов сніг. Так, в Карпатах висота сніжного покриву досягла 160 см.

У Києві, Житомирі та Черкасах вулиці також засипало снігом. Негода застала жителів міста вночі і рано вранці. Фото і відео користувачі мережі почали ділиться в Facebook.

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

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Жителі Харкова і Дніпра раділи сонячній погоді, а ось до Львова зима заглянула ненадовго - сніг швидко розтанув.

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

Сегодня

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

Сегодня

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

Сегодня

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

Сегодня

Україну засипало снігом: яскраві фото з різних міст

Сегодня

Сніг випав також і в Одесі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в середу, 27 березня, в Україні очікують негоду з мокрим снігом і поривчастим вітром в більшості областей. Її будуть визначати холодне повітря і атмосферний фронт, що переміщаються зі Скандинавії.

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