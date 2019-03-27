Как выглядел Киев в 19-м веке: дореволюционные фото

В сети появились фото Киева, сделанные в XIX веке фотографом Францем де Мазером. Он снимал различные районы столицы, искал интересные ракурсы.

Мазер родился на Волыни в 1830 году. В 1852 он вместе со своими родителями перебрался в Киев, где и начал заниматься фотографией, пишет "Инфолайф".

Талант Мазера быстро заметили, и ему удалось открыть свое ателье, делая портреты горожанам. Когда небольшой бизнес начал приносить деньги, семья Мазера решила вложить средства в недвижимость. Для строительства дома семья взяла крупный кредит в банке, но на финальной стадии проекта деньги закончились. Дать еще один кредит банк отказался. Строительство удалось закончить лишь в 1873 году.

В 1918 году советская власть запретила искусство фотографии и конфисковала у художника всю технику, негативы и снимки. Все, что удалось сохранить - это альбом с фотографиями Киева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса. Так, он объединил современные цветные и старые черно-белые снимки.

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