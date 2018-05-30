Украина впервые обнародовала открытые данные о качестве воды

Государственное агентство водных ресурсов Украины обнародовало данные мониторинга поверхностных вод в формате открытых данных.

Публичная информация в машиночитаемой формате появилась на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua. Данные обнародованы по 14 основным показателям из 445 пунктов сбора воды на реках всех основных речных бассейнов Украины за последние пять лет, передает сайт TEXTY.org.ua.

В Украине почти 80% населения получает питьевую воду из поверхностных источников, среди них почти 75% - из Днепра.

"Именно поэтому гражданам важно понимать, каково качество поверхностных вод вблизи их дома, работы или мест отдыха. Эти данные также позволят общественным активистам лучше понимать влияние промышленных отходов на окружающую среду и контролировать соблюдение законодательства в экологической сфере", - говорится в сообщении.

http://texty.org.ua

Данные о качестве воды - одни из самых ценных, но одновременно - и одни из самых закрытых в мире. Согласно последнему выпуску Global Open Data Index, только 15 стран в мире публикуют эти данные в открытом и машиночитаемой формате. Финляндия делает это наиболее качественно - регулярно и в полном объеме. Отныне данные именно такого качества будут доступны и в Украине.

Портал data.gov.ua - официальный ресурс, который обеспечивает доступ к публичной информации в форме открытых данных органов власти с возможностью дальнейшего использования. Сейчас на сайте обнародовано более 41 тыс. наборов данных от почти 3 тыс. распорядителей информации.

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