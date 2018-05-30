Україна вперше оприлюднила відкриті дані про якість води

Державне агентство водних ресурсів України оприлюднило дані моніторингу поверхневих вод у форматі відкритих даних.

Публічна інформація у машиночитному форматі з’явилася на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. Дані оприлюднені за 14 основними показниками з 445 пунктів збору води на річках усіх основних річкових басейнів України за останні п’ять років, передає сайт TEXTY.org.ua.

В Україні майже 80% населення отримує питну воду з поверхневих джерел, серед них майже 75% – із Дніпра.

"Саме тому громадянам важливо розуміти, якою є якість поверхневих вод поблизу їхнього дому, роботи чи місць відпочинку. Ці дані також дадуть змогу громадським активістам краще розуміти вплив промислових відходів на довкілля та контролювати дотримання законодавства в екологічній сфері", – йдеться в повідомленні.

http://texty.org.ua

Дані про якість води – одні з найбільш цінних, але водночас – і одні з найбільш закритих у світі. Згідно з останнім випуском Global Open Data Index, тільки 15 країн у світі публікують ці дані у відкритому та машиночитному форматі. Фінляндія робить це найбільш якісно – регулярно та в повному обсязі. Відтепер дані саме такої якості будуть доступними й в Україні.

Єдиний державний портал відкритих даних data.gov.ua – офіційний ресурс, який забезпечує доступ до публічної інформації у формі відкритих даних органів влади з можливістю її подальшого використання. Наразі на порталі оприлюднено понад 41 тис. наборів даних від майже 3 тис. розпорядників інформації.

На CityOboz ви також можете дізнатися про 10 кращих місць для відпочинку біля води у Львові.