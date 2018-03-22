Центр Львова очистили от парковок 

Львовский горсовет принял решение о ликвидации 10 парковок в центре города.

Как сообщает Zaxid.net, за соответствующее постановление во время заседания сессии 22 марта проголосовали 50 депутатов.

Так, в связи с обустройством пешеходных зон, ликвидированы парковки на ул. Михальчука (8 паркомест), ул. Курбаса (две площадки в целом на 13 паркомест), ул. Сербской (7 паркомест), ул. Арсенальской, 3 (6 паркомест).

В связи с запретом парковки и установлением соответствующих знаков, изъяты из перечня парковок площадки на ул. Гнатюка, 2 (3 паркоместа), ул. Дудаева (20 паркомест).

На ул. Гнатюка, 6 (21 паркоместо) ликвидировали парковку из-за застройки участка, а на ул. Липовая Аллея, 5 (41 паркоместо) – из-за продажи участка.

Участок на ул. Наливайко, 6 (5 паркомест) изъяли из перечня служебных парковок для дальнейшего обустройства на ней платного паркинга.

Вместо этого депутаты разрешили обустроить служебную парковку на 5 паркомест на ул. Нижанковского и увеличили количество служебных паркомест на ул. Научной, 2б.

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