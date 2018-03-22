Центр Львова очистили від парковок

Львівська міськрада ухвалив рішення про ліквідацію 10 парковок в центрі міста.

Як повідомляє Zaxid.net за відповідну постанову під час засідання сесії 22 березня проголосували 50 депутатів.

Так, в зв'язку з облаштуванням пішохідних зон, ліквідовані парковки на вул. Михальчука (8 паркомісць), вул. Курбаса (два майданчики в цілому на 13 паркомісць), вул. Сербській (7 паркомісць), вул. Арсенальській, 3 (6 паркомісць).

У зв'язку з забороною паркування та встановленням відповідних знаків, вилучені з переліку парковок майданчики на вул. Гнатюка, 2 (3 паркомісця), вул. Дудаєва (20 паркомісць).

На вул. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) ліквідували парковку через забудову ділянки, а на вул. Липова Алея, 5 (41 паркомісце) - через продаж ділянки.

Ділянка на вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) вилучили з переліку службових парковок для подальшого облаштування на ній платного паркінгу.

Замість цього депутати дозволили облаштувати службове паркування на 5 паркомісць на вул. Нижанківського і збільшили кількість службових паркомісць на вул. Науковій, 2б.

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