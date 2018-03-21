С камерами и "Евро-6": Львов намерен закупить турецкие автобусы

Львовская мэрия рассматривает возможность приобретения крупногабаритных автобусов турецких производителей.

Как сообщает пресс-служба горсовета, их представители посетили турецкую компанию TSM Demirbas для того, чтобы изучить возможность покупки транспорта.

На данный момент компания готова продать Львову около 150 новых больших автобусов Temsa.

"Компания TSM Demirbas занимается продажей автобусов уже около 20 лет и захватывает рынок специфическим подходом по продажам, а именно, покупает автобусы у производителей, а затем продает их со склада. Таким образом в компании постоянно в наличии есть 250-300 автобусов, турецкие и европейские города могут купить достаточно быстро, не дожидаясь 8-12 месяцев производства от завода", - говорится в сообщении.

По словам советника мэра Львова Андрея Белого, представители компании-дилера Demirbas предложили приобрести у них 12-метровые автобусы турецкого производства BMC, Temsa, Otokar. В наличии у них есть 150 доступных единиц Temsa Avenue для продажи.

По информации Мустафы Демирбас, владельца компании TMS Demirbas, такие автобусы курсируют в количестве 700 единиц в Стамбуле, 4000 - в городах Франции, 5000 - в Италии и 3000 - в США.

Эти автобусы имеют двигатель экологического стандарта "Евро 6", оснащены кондиционерами, камерами, оборудованы под "электронный билет".

"Однако есть существенный "недостаток" - это стоимость этих автобусов. По ценовой категории они переходят в класс европейских производителей автобусов Польши MAN и Solaris или чешской SOR, которые ежегодно производят более 1000 автобусов, и известны в Европе как производители надежной автомобильной техники по доступной цене, в европейском понимании. Сейчас у нас идет процесс обсуждения всех возможностей для принятия правильного решения для города Львова ", - добавил Белый.

Как сообщал CityOboz, во Львове появятся 50 новых троллейбусов.