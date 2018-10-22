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''Тепер ти бачив усе'': в Києві засікли дорогий спорткар на єврономерах

16.4тЧитати матеріал російською

У Києві сфотографували рідкісний спортивний автомобіль Ferrari F430 із європейською реєстрацією. Авто було припарковане у дворі в одному зі спальних районів столиці.

Користувачі здивувалися тому, що розкішний спорткар роз’їжджає містом на єврономерах, прозваних у суспільстві "євробляхами". Знімок опублікували в Telegram-спільноті "Х***вий Київ".

"Ferrari на "бляхах" у спальному районі... Тепер ти бачив усе", — підписали знімок користувачі.

''Тепер ти бачив усе'': в Києві засікли дорогий спорткар на єврономерах
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Зауважимо, що автомобіль подібної марки в Україні на місцевій реєстрації коштує приблизно 120-140 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сторінках соцмереж поширилися фотографії дорогого спорткара Mercedes AMG GT Roadster 2018, який був помічений на одній із вулиць Харкова.

Тема
Kyiv.City
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