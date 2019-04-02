Студенты голые и с плетями: сеть в бешенстве из-за "конкурса красоты" в вузе Украины

В сети появились снимки, сделанные для конкурса красоты в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Девушки, на которых было только белье, держали в руках плети и позировали в весьма пикантных позах.

Отметим, что некоторые из участниц несовершеннолетние. Снимки опубликовали на странице "Fmfstudrada" в социальной сети Instagram.

Пользователи сети возмутились таким снимкам и заявили, что ВУЗ не должен допускать подобного.

"Очень грустно, что девушки опускаются на такое дно", "А это точно физмат, а не бордель?", "Это что за порнуха?", "КПИ уже не тот", "Интересно, сколько таких конкурсов проводит Гарвардский университет?", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за рекламы элитного белья для детей. Пользователи отметили в комментариях, что это выглядит, как сексуализация несовершеннолетних.

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