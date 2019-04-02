Студенти голі і з батогами: мережу розлютив "конкурс краси" у вузі України

У мережі з'явилися знімки, зроблені для конкурсу краси в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Дівчата, на яких була тільки білизна, тримали в руках батоги і позували в досить пікантних позах.

Зазначимо, що деякі з учасниць неповнолітні. Знімки опублікували на сторінці "Fmfstudrada" в соціальній мережі Instagram.

Користувачі мережі обурилися таким знімкам і заявили, що ВНЗ не повинен допускати подібного.

"Дуже сумно, що дівчата опускаються на таке дно", "А це точно фізмат, а не бордель?", "Це що за порнуха?", "КПІ вже не той", "Цікаво, скільки таких конкурсів проводить Гарвардський університет?" - пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал через рекламу елітної білизни для дітей. Користувачі відзначили в коментарях, що це виглядає, як сексуалізація неповнолітніх.

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