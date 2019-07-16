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Стало відомо, що іноземці люблять у Києві

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Екскурсовод із Києва Юлія Бевзенко розповіла про те, що іноземці думають про українську столицю і що їм подобається в місті.

На першому місці опинилися кияни, які, на думку іноземних туристів, є душевними, відкритими, добродушними і емоційними людьми.

Київ

Київ

ednist.info

Новини
На популярному українському курорті трапилася жахлива НП із туристами: відео

"Жінки на ринках, які дають скуштувати сало і помідори. "Так, звісно довезете, ми впакуємо". Жінка, яка підказала, як пройти, а потім зрозуміла, що там будівництво, наздогнала і сказала "Стійте! Я помилилася, там не пройдете. Давайте проведу". Вони в шоці від людей. Долар 8, долар 40, а ми танцюємо і відкриваємо по ресторану в день. Привітні, емпатійні, емоційні люди в Києві. Яких нічим не зігнути. Це №1 у рейтингу. Люди Києва", — написала дівчина.

Нічний Київ

Нічний Київ

На другому місці опинилася кількість форматів ресторанів, кав'ярень і барів, а на третьому — сервіс.

"Ідеальний сервіс. В Ізраїлі, якщо через 15 хвилин до тебе підійдуть і дадуть меню — спасибі. В Києві ідеальний сервіс. І, звичайно ідеальні ціни. Але ціна не є визначальною. До Києва не їдуть, бо там дешево. Один клієнт сказав, що в Європі він купив останню модель автомобіля і йому сказали "Thank you. See you. Bye". І це нормально для них, немає проблем. Але в Києві наше overdelivery – перевага для них. У Києві можна безкоштовно сходити в туалет у всіх закладах", — зазначила Бевзенко.

Крім того, в більшості випадків у столичних ресторанах смачна їжа.

"У Києві ідеально смачно у 85% випадків. А в сукупності формату, що розриває мозок, сервісу і привітності — всі наші навіки", — підсумувала дівчина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на популярному українському курорті в Кирилівці трапилася жахлива НП із відпочивальниками. Тут у повітрі завис атракціон "Ланцюжок", який був забитий людьми.

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Тема
Kyiv.City
Місце
Україна Київ
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"На первом месте оказались киевляне"... гыы, Обоз, апшыбка вышла, не киевляНЕ, а киевляНКИ, при чем это давно уже всем известно, но вы только отдуплились!)))
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