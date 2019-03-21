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Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

1.9тЧитать материал на украинском

В Запорожье на территории Национального историко-культурного заповедника Хортица заметили барсуков. Эти животные не появлялись на острове более 40 лет.

Фото и видео с барсуками опубликовал запорожский фотограф Юрий Батаев.

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Новости
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"Я вначале засомневался, что это за зверь такой, — сказал Батаев. — Дома залез в интернет, проверил — барсук. Отдел охраны природы заповедника взял под наблюдение эту прекрасную парочку. Не поделись я этими фото и видео, мы бы не узнали о новых обитателях нашего острова".

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Спустя 40 лет: на Хортицу вернулись милые животные

Фото: Юрий Батаев

Как ранее писал OBOZREVATEL, в винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце. Сейчас они вместе с родителями находятся в закрытом вольере.

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Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
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Junio Van
Junio Van
...животные )) по заголовку дык это рагули )))
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