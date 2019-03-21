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Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

1.9тЧитати матеріал російською

У Запоріжжі на території Національного історико-культурного заповідника Хортиця помітили борсуків. Ці тварини не з'являлися на острові більш ніж 40 років.

Фото і відео з борсуками опублікував запорізький фотограф Юрій Батаєв.

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

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"Я спочатку засумнівався, що це за звір такий, — сказав Батаєв. — Вдома заліз в інтернет, перевірив — борсук. Відділ охорони природи заповідника встановив спостереження за цією чудовою парочкою. Якби я не поділився цими фото і відео, то ми б не дізналися про нових мешканців нашого острова".

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Через 40 років: на Хортицю повернулися милі тварини

Фото: Юрій Батаєв

Як раніше писав OBOZREVATEL, у вінницькому "Подільському зоопарку" у пари сурикатів народилися троє дитинчат. Це перші сурикати, які з'явилися на світ у цьому звіринці. Зараз вони разом із батьками перебувають у закритому вольєрі.

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Тема
Zaporizhzhia.City
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
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Junio Van
Junio Van
...животные )) по заголовку дык это рагули )))
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