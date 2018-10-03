Восстание роботов? На известном универмаге Киева заметили странное сообщение

В центре Киева на одном из этажей здания универмага "Украина" было замечено сообщение, которым намекают на восстание роботов.

Такое обращение было снято очевидцем и опубликовано на странице Facebook "Киев оперативный". На нем видно, как на электронном табло бежит текст, призывающий к уничтожению людей и прославлению роботов.

"Эти роботы из-за цены на электричество у нас не протянут, можно не переживать", - написали в комментариях под видео. Кому именно принадлежит этот "злую шутку", пока остается неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева около одного из супермаркетов установили клетки для домашних питомцев.