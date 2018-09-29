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В киевском супермаркете появились камеры для хранения животных

1.1тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева около одного из супермаркетов установили клетки для домашних питомцев.

Такие "камеры хранения" должны предупредить кражу животных, оставленных на привязи возле магазина. Об этом сообщает "Община Киевщины".

Камеры отличаются по размерам — для маленьких и крупных животных.

В киевском супермаркете появились камеры для хранения животных

Отмечается, что такая идея была почерпнута в Европе, где большое количество заведений дают возможность оставить домашнего питомца в специальных боксах.

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В киевском супермаркете появились камеры для хранения животных

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, решение Киевсовета ограничить ночную продажу алкоголя в столиценельзя назвать запретом, ведь оно касается только магазинов.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объект
животные
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