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Считали исчезнувшим: редкий хищник попал на видео в зоне ЧАЭС

1.7тЧитать новость на украинском

Сотрудники Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии впервые сняли на видео бурого медведя в зоне отчуждения.

До начала XX века этот хищник считался исчезнувшим с территории украинского Полесья. Впервые зафиксировать его следы удалось лишь в 2003 году, пишут ученые на своей странице в Facebook.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Украины. На территории страны проживает чуть более 300 особей.

Первые снимки хищника в зоне отчуждения были сделаны в 2014 году при помощи фотоловушек.

Как ранее писал CityOboz, в Киеве на улице нашли редкую ядовитую змею.

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