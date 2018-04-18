"Я вернулся с АТО": как в Киеве терроризируют автовладельцев

В Киеве в Соломенском районе неизвестные пробивают колеса автомобилей и требуют деньги от хозяев.

Владелец авто Артем Бардадин опубликовал записку с угрозами на странице в Facebook.

"Пробитое колесо – это первое предупреждение. Мне 29 лет, полгода назад я вернулся с АТО с ранением руки, поэтому на нормальной работе работать не могу. Жена ушла, денег нет. Условно судимый за кражу. У меня записана вся информация по твоей машине, и где ты живешь, я знаю. Я могу полностью исцарапать твою машину, поразбивать все окна могу вообще сжечь, мне терять нечего. Прячь ее, не прячь, все равно найду, рано или поздно", - говорится в сообщении преступника.

Также он отметил, что у владельца авто есть два дня, чтобы через Приват24 оплатить 500 грн на карту 4890494470724220.

"В назначении платежа указываешь номера своей машины, и после этого будь спокоен я с машиной ничего не сделаю. Вы сами меня до этого довели, я тоже хочу жить. В полицию обращаться бессмысленно, тебе никто не поможет. Ремонт машины потом будет стоить очень недешево. Если еще отремонтировать можно будет. Завтра оставлю еще пару царапин, чтобы ты не сомневался в моих словах", - продолжились угрозы.

Виталий Ко под постом добавил, что тоже видел авто со спущенными колесами.

"Сегодня утром две таких по пути в школу с ребенком видел. У обеих переднее левое спущено. Поймать и поломать руки. Никакой это не АТОшник", - написал он.

Кроме того, на странице "Соломия Соломова" в Facebook, появился пост с аналогичной запиской и фото авто с пробитым колесом.

"Нашествие ублюдков, сегодняшнее утро для многих киевских автовладельцев началось с шиномонтажа. Вот такой новый массовый прикол - дайте UAH 500 на карту российского КИВИ-банка, и будет вам счастье", - написал владелец авто.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве предупредили об аферистах.