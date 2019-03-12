"С регулярным мартовским снегом!" В сети показали фото непогоды во Львове

12 марта во Львове внезапно выпал снег. Непогода застала жителей города ранним утром.

Об этом сообщил в Facebook координатор депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Кроме того, он отметил, что ночью снег выпал на трассах Львов-Стрый и Львов - Краковец.

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Пользователи сети саркастично отреагировали на новость о снеге.

"Переобуваемся", "С регулярным мартовским снегом!", "Журавли несут на крыльях", - пишут в комментариях к фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 марта дождь со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины. Солнце и сухая погода ожидается только в ряде центральных регионов.

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