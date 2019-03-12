Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

530Читати матеріал російською

12 березня у Львові раптово випав сніг. Негода застала жителів міста рано вранці.

Про це повідомив в Facebook координатор депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Крім того, він зазначив, що вночі сніг випав на трасах Львів-Стрий та Львів - Краковець.

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

Новини
У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт
"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

facebook.com/igor.zinkevych

Користувачі мережі саркастично відреагували на новину про сніг.

"Повний берездець", "З регулярним березневим снігом!", "Журавлі несуть на крилах", - пишуть в коментарях до фото.

"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові
"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові
"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

Як раніше писав OBOZREVATEL, 12 березня дощ зі снігом синоптики обіцяють практично по всій території України. Сонце і суха погода очікується тільки в ряді центральних регіонів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки