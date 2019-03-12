"З регулярним березневим снігом!" У мережі показали фото негоди у Львові

12 березня у Львові раптово випав сніг. Негода застала жителів міста рано вранці.

Про це повідомив в Facebook координатор депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Крім того, він зазначив, що вночі сніг випав на трасах Львів-Стрий та Львів - Краковець.

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Користувачі мережі саркастично відреагували на новину про сніг.

"Повний берездець", "З регулярним березневим снігом!", "Журавлі несуть на крилах", - пишуть в коментарях до фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 12 березня дощ зі снігом синоптики обіцяють практично по всій території України. Сонце і суха погода очікується тільки в ряді центральних регіонів.

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