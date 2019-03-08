Во Львове мужчина нарядился пенисом и встал за женщин: фотофакт

В центре Львова 8 марта мужчина нарядился пенисом и призвал вставать за права женщин.

Как сообщает Zaxid.net, этот человек был участником митинга "Права женщин – права человека", который организовал центр "Женская перспектива".

Акция проходила в историческом центре города. Участники собрались на Площе Ринок с плакатами, на которых было написано" "Равные условия труда для всех", "Стоп насилию в отношении женщин", "Говори! Не молчи!", "Мама терпела, а я не буду".

Zaxid.net

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Одновременно проходила акция традиционных семейных ценностей. Женщины держали плакаты "Мой праздник – День матери", "Против гендерных квот", "Не для феминисток весна наступила, не для перегноя левацких идей таял снег".

На мероприятиях выступали выдающиеся львовяне и иностранцы – исследовательницы, историкини, активистки и активисты, которые подчеркивали необходимость урегулирования проблемы насилия. Они требовали увеличить количество женщин во власти, искоренить разницу в оплате труда, а также убрать стереотип о том, что женщина должна быть "хранительницей домашнего очага".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве праворадикальные организации пытались сорвать марш феминисток 8 марта. Произошли короткие столкновения с полицией, которые завершились задержаниями.

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