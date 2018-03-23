С кнутами и сосисками: в Днепре открылся фестиваль сюрреализма

23 марта в днепровском Музее украинской живописи открылся фестиваль сюрреализма.
Как сообщает местный сайт, гостей перед входом встречает поэт-футурист Александр Шакиров, который сидит в кресле, подвешенном в воздухе.
Он в громкоговоритель вещает об открытии мероприятия и призывает отбросить оковы восприятия.
В самом музее первое, что бросается посетителям в глаза, - парень в черной рясе, который бьет себя плетью из сосисок. Рядом с ним инсталляция - человек из покрышек.
На фестивале представлены картины днепровских художников - сюрреалистов.
Геннадий Нейзх выставил пять своих картин. Сюрреалист отмечает, что над каждой он трудился по много лет.
"Каждый художник придумал буквы в алфавите, а я составляю слова. Я не вкладываю глубокий смысл в работы. Его нет", - отмечает Нейзх.
Днепряне смогут любоваться проявлениями сюрреализма все выходные, в музее будут проводится разные перфомансы и звучать электронная музыка.
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