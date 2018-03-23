З батогами і сосисками: у Дніпрі відкрився фестиваль сюрреалізму

23 березня в дніпровському Музеї українського живопису відкрився фестиваль сюрреалізму.

Як повідомляє місцевий сайт, гостей перед входом зустрічає поет-футурист Олександр Шакіров, який сидить у кріслі, підвішеному в повітрі.

Він у гучномовець віщає про відкриття заходу і закликає відкинути кайдани сприйняття.

У самому музеї перше, що кидається відвідувачам в очі, - хлопець у чорній рясі, який б'є себе батогом з сосисок. Поруч з ним інсталяція - людина з покришок.

На фестивалі представлені картини дніпровських художників - сюрреалістів.

Геннадій Нейзх виставив п'ять своїх картин. Сюрреаліст зазначає, що над кожною він трудився по багато років.

"Кожен художник придумав букви в алфавіті, а я складаю слова. Я не вкладаю глибокий сенс в роботи. Його немає", - зазначає Нейзх.

Дніпряни зможуть милуватися проявами сюрреалізму всі вихідні, в музеї проводитимуться різні перфоманси і звучатиме електронна музика.