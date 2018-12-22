"С этими занудами поезд не поедет": сеть восхитила реклама киевского метро

Пользователям сети понравился социальный ролик, который сняли в киевском метро. Так, на видео машинист обращается к пассажирам и просит их улыбнуться.

Кроме того, там звучит одна из популярных песен Кузьмы Скрябина. Видео размести на странице "GOODMEDIA" в социальной сети Facebook.

Как ранее писал OBOZREVATEL, больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, нечипированные деревья. Об этом рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то звонит 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.