Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

"С этими занудами поезд не поедет": сеть восхитила реклама киевского метро

2.2тЧитать материал на украинском

Пользователям сети понравился социальный ролик, который сняли в киевском метро. Так, на видео машинист обращается к пассажирам и просит их улыбнуться.

Кроме того, там звучит одна из популярных песен Кузьмы Скрябина. Видео размести на странице "GOODMEDIA" в социальной сети Facebook.

"С этими занудами поезд не поедет": сеть восхитила реклама киевского метро
Новости
В Запорожье зажгли главную елку города: как она выглядит

Как ранее писал OBOZREVATEL, больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, нечипированные деревья. Об этом рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то звонит 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги