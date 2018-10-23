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''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова

2.5тЧитать материал на украинском

Пользователей сети разозлило видео на котором неизвестный совершил кражу из подъезда. Мужчину засекли камеры видеонаблюдения.

Человек в маске забрал два велосипеда. Ролик разместили на странице Varta1 в Facebook.

''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова
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"Похищение велосипедов на ул.Черкасская. Не может ли кто-то узнать этого человека? Лицо закрыто, но хорошо видны детали одежды и как он двигается", - пишет автор видео.

Пользователи сети отметили: скорее всего, вор живет в этом доме. Также, многие предположили, что это - женщина.

''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова
''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова
''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова
''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова
''Руки отрубить'': украинцев разозлил вор из Львова

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в ТРЦ SkyMall заметили карманников. Пара преступников украли из рюкзака телефон. Пострадавшая отметила, что вероятно, грабители в сговоре с охраной ТРЦ. Сотрудники SkyMall отказались показывать жертве запись с камер видеонаблюдения.

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