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''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова

2.1тЧитати матеріал російською

Користувачів мережі розлютило відео, на якому невідомий скоїв крадіжку із під'їзду. Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження.

Особа у масці забрала два велосипеди. Ролик розмістили на сторінці Varta1 у Facebook.

''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова
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"Викрадення велосипедів на вул. Черкаська. Може хтось дізнатися про цю людину? Обличчя закрито, але добре видно деталі одягу і як вона рухається", — пише автор відео.

Користувачі мережі зазначили: швидше за все, злодій живе у цьому будинку. Також вони висловили припущення, що це — жінка.

''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова
''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова
''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова
''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова
''Руки відрубати'': українців розлютив злодій зі Львова

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві в ТРЦ SkyMall помітили кишенькових злодіїв. Пара злочинців вкрали з рюкзака телефон. Постраждала зазначила: ймовірно, грабіжники у змові з охороною ТРЦ. Співробітники SkyMall відмовилися показувати жертві запис із камер відеоспостереження.

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