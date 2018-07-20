Приметы на 21 июля: что нельзя делать

21 июля у наших предков ассоциировалось с жарой и работой. А еще в это время они внимательно следили за черникой.

Детальнее о народных приметах рассказывает CityOboz.

Наши предки считали, что если в лесу созрела черника, то наступала пора жать озимые хлеба. И получалось так, что собирать ягоды шли в основном старики и дети, а все остальные отправлялись в поле. А еще этот день считался началом самой сильной жары.

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Важен этот день и для православной церкви, поскольку 21 июля отмечается праздник иконы Казанской Божьей Матери.

Икона Казанской Божьей Матери ru.wikipedia.org

Легенда гласит, что одной маленькой девочке снился один и тот же сон, в котором ей являлась святая и указывала место, где зарыта в землю икона. Так вот именно в том месте и откопали икону Казанской Божией Матери. Потом там возвели храм.

В этот день принято идти в церковь и молиться за здравие своих родных и близких, а также за мир и покой.

А еще этот день является благоприятным для бракосочетания и венчания. Пары, которые хотели всю свою жизнь прожить в счастье и без проблем, старались обвенчаться именно в праздничный день.

Считается, что в этот день нельзя работать, хотя каких-либо строгих запретов нет. Однако, люди верят, что любая тяжелая работа, которая делается в этот день, не принесет никаких результатов.

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