Приметы на 20 июля: народный календарь

Надоела дождливая погода в середине лета? Внимательно понаблюдайте за сегодняшними атмосферными изменениями, ведь они укажут на то, что ждет нас в ближайшее время. По крайней мере, так гласят народные приметы.

Детальнее о знаках сегодняшнего дня рассказывает CityOboz.

20 июля обычно начинается период дождей, гласят народные приметы pixabay.com

20 июля в народе назывался днем Авдотьи Сеногнойки. В этот день обычно начинается период затяжных дождей, что, в свою очередь портило сено. Поэтому, собрать его старались до 20-го числа.

Но и для тех, кто сено уже убрал или кому это не особо актуально, хороших новостей пока нет. Ведь если 20 июля будет дождливо, то, как заметили предки, такая погода сохранится еще на семь недель - осадки будут в той или иной степени, но постоянно.

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А еще считалось, что какой будет Авдотья Сеногнойка, таким будет и весь ноябрь. Так что, похоже, зонты этой осенью будут в почете.

Как сообщал ранее CityOboz, 20 июля, по прогнозам синоптиков, почти на всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха при этом достигнет +30.