"Предупреждение": в Черновцах на кафе наклеили "свинью" в виде флага России

В Черновцах на дверях пиццерии New York Street Pizza наклеили наклейку в виде свиньи, изображенной в цветах российского флага.

Как сообщает "Страна", на такие меры пошли, чтобы предупредить русскоговорящих посетителей, которые обижаются на обслуживание на украинском языке.

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", – рассказал администратор Александр.

Почему именно свинью выбрали в качестве предупреждения, он так и не смог пояснить. В свою очередь, уроженец Буковины, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник пояснил журналистам, откуда в Черновцах большой наплыв любителей "русского мира".

Наклейка в виде свиньи Дмитрий Козионов / "Страна"

"Буковина исторически сложилась как многонациональный регион. Здесь проживает 73 национальности, основные из которых украинцы, румыны, русины, молдаване, евреи, русские. Количество последних увеличилось после того, как было построены высокотехнологичные заводы, требующие квалифицированный персонал, которым регион не обладал", – рассказал он.

New York Street Pizza guide.cv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в популярном курортном городе Бердянск (Запорожская область) произошел языковой скандал. Киевский журналист вместе с женой и сыном обратились к представителям частного отеля за разрешением пройти к пляжу, на что получили нецензурную ругань из-за украинского языка.

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