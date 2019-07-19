"Попередження": в Чернівцях на кафе наклеїли "свиню" у вигляді прапора Росії

У Чернівцях на дверях піцерії New York Street Pizza наклеїли зображення свині в кольорах російського прапора.
Як повідомляє "Страна", на такі заходи пішли, щоб попередити російськомовних відвідувачів, які ображаються на обслуговування українською мовою.
"Це попередження. Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською і українською мовою. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були зробити це попередження", – розповів адміністратор Олександр.
Чому саме свиню вибрали в якості попередження, він так і пояснив. У свою чергу, уродженець Буковини, голова Союзу православних братств України Валентин Лукіяник пояснив журналістам, звідки в Чернівцях великий наплив любителів "русского міра".
Наклейка у вигляді свині
Дмитро Козіонов / "Країна"
"Буковина історично склалася як багатонаціональний регіон. Тут проживає 73 національності, основні з яких українці, румуни, русини, молдавани, євреї, росіяни. Кількість останніх збільшилася після того, як було побудовано високотехнологічні заводи, що вимагають кваліфікований персонал, якого регіон не мав", – розповів він.
New York Street Pizza
guide.cv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в популярному курортному місті Бердянськ (Запорізька область) стався мовний скандал. Київський журналіст разом із дружиною і сином звернулися до представників приватного готелю за дозволом пройти до пляжу, на що отримали нецензурну лайку через українськуї мову.
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